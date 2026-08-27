В центре Киева взорвался Герань-4: что известно о БпЛА

В центре Киева упал и взорвался российский БпЛА: вероятно, Герань-4
В четверг, 27 августа, во время утренней атаки РФ на Киев в центре города ударный БпЛА упал на тротуар и взорвался. Предварительно это был российский беспилотник "Герань-4". В результате падения и взрыва пострадавших нет, однако в парке обгорели деревья.
Об этом рассказал начальник одного из подразделений полиции Киева Тарас Дмитрук в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.
В Киеве упал и взорвался российский БпЛА Герань-4
По его словам представителя полиции Киева, на месте падения обнаружили остатки беспилотника и частичную маркировку на одном из его элементов. Из-за сильных термических повреждений установить дату изготовления БпЛА пока невозможно.
В то же время правоохранитель отметил, что беспилотники "Герань-4" начали производить относительно недавно. Точно установить, когда именно был изготовлен этот БпЛА, пока не удалось.
В результате падения и взрыва беспилотника в одном из киевских парков обгорели деревья . Пострадавших в результате инцидента нет.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехника и патрульная полиция. Специалисты собрали остатки БпЛА, а правоохранители обеспечивали охрану места происшествия.
Отдельно Дмитрук рассказал о возможной боевой нагрузке этого типа беспилотника. По его словам, "Герань-4" может нести до 90 килограммов взрывчатого вещества.
Новини.LIVE информировали, что российский ракетный удар 27 августа повредил два учебных заведения в Шевченковском районе Киева. Наибольшие разрушения потерпела одна из гимназий, во второй школе выбило окна. Пострадавших нет, на местах работают взрывотехники и экстренные службы.
Новини.LIVE также писали, что российская атака 27 августа повредила спортивный комплекс в Печерском районе Киева . Обломки ударного беспилотника упали недалеко от стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Сама арена уцелела, а степень повреждений спортивного комплекса устанавливают.