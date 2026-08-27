В центре Киева взорвался Герань-4: что известно о БпЛА

Место, где упал и взорвался российский БПЛА во время атаки на Киев 27 августа 2026 года. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

В четверг, 27 августа, во время утренней атаки РФ на Киев в центре города ударный БпЛА упал на тротуар и взорвался. Предварительно это был российский беспилотник "Герань-4". В результате падения и взрыва пострадавших нет, однако в парке обгорели деревья.

Об этом рассказал начальник одного из подразделений полиции Киева Тарас Дмитрук в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

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Взрывотехники на месте падения дрона в Киеве. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

В Киеве упал и взорвался российский БпЛА Герань-4

По его словам представителя полиции Киева, на месте падения обнаружили остатки беспилотника и частичную маркировку на одном из его элементов. Из-за сильных термических повреждений установить дату изготовления БпЛА пока невозможно.

Обломки дрона, упавшего в Киеве 27 августа. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

В то же время правоохранитель отметил, что беспилотники "Герань-4" начали производить относительно недавно. Точно установить, когда именно был изготовлен этот БпЛА, пока не удалось.

В результате падения и взрыва беспилотника в одном из киевских парков обгорели деревья . Пострадавших в результате инцидента нет.

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Обломки взорвавшегося в Киеве российского беспилотника. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехника и патрульная полиция. Специалисты собрали остатки БпЛА, а правоохранители обеспечивали охрану места происшествия.

Отдельно Дмитрук рассказал о возможной боевой нагрузке этого типа беспилотника. По его словам, "Герань-4" может нести до 90 килограммов взрывчатого вещества.

Новини.LIVE информировали, что российский ракетный удар 27 августа повредил два учебных заведения в Шевченковском районе Киева. Наибольшие разрушения потерпела одна из гимназий, во второй школе выбило окна. Пострадавших нет, на местах работают взрывотехники и экстренные службы.

Новини.LIVE также писали, что российская атака 27 августа повредила спортивный комплекс в Печерском районе Киева . Обломки ударного беспилотника упали недалеко от стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Сама арена уцелела, а степень повреждений спортивного комплекса устанавливают.