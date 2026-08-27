У центрі Києва вибухнув Герань-4: що відомо про БпЛА

У центрі Києва впав і вибухнув російський БпЛА: ймовірно Герань-4
У четвер, 27 серпня, під час ранкової атаки РФ на Київ у центрі міста ударний БпЛА впав на тротуар і вибухнув. Попередньо, це був російський безпілотник "Герань-4". Унаслідок падіння та вибуху постраждалих немає, однак у парку обгоріли дерева.
Про це розповів начальник одного з підрозділів поліції Києва Тарас Дмитрук у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.
У Києві впав і вибухнув російський БпЛА Герань-4
За його словами представника поліції Києва, на місці падіння виявили залишки безпілотника та часткове маркування на одному з його елементів. Через сильні термічні пошкодження встановити дату виготовлення БпЛА наразі неможливо.
Водночас правоохоронець зазначив, що безпілотники "Герань-4" почали виготовляти відносно недавно. Точно встановити, коли саме був виготовлений цей БпЛА, наразі не вдалося.
Внаслідок падіння та вибуху безпілотника в одному з київських парків обгоріли дерева. Постраждалих унаслідок інциденту немає.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та патрульна поліція. Фахівці зібрали залишки БпЛА, а правоохоронці забезпечували охорону місця події.
Окремо Дмитрук розповів про можливе бойове навантаження цього типу безпілотника. За його словами, "Герань-4" може нести до 90 кілограмів вибухової речовини.
Новини.LIVE інформували, що російський ракетний удар 27 серпня пошкодив два заклади освіти у Шевченківському районі Києва. Найбільших руйнувань зазнала одна з гімназій, у другій школі вибило вікна. Постраждалих немає, на місцях працюють вибухотехніки та екстрені служби.
Новини.LIVE також писали, що російська атака 27 серпня пошкодила спортивний комплекс у Печерському районі Києва. Уламки ударного безпілотника впали неподалік стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. Сама арена вціліла, а ступінь пошкоджень спортивного комплексу наразі встановлюють.