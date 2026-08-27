У центрі Києва вибухнув Герань-4: що відомо про БпЛА

Місце, де впав та вибухнув російський БпЛА під час атаки на Київ 27 серпня 2026 року. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

У четвер, 27 серпня, під час ранкової атаки РФ на Київ у центрі міста ударний БпЛА впав на тротуар і вибухнув. Попередньо, це був російський безпілотник "Герань-4". Унаслідок падіння та вибуху постраждалих немає, однак у парку обгоріли дерева.

Про це розповів начальник одного з підрозділів поліції Києва Тарас Дмитрук у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

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Вибухотехніки на місці падіння дрона у Києві. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

У Києві впав і вибухнув російський БпЛА Герань-4

За його словами представника поліції Києва, на місці падіння виявили залишки безпілотника та часткове маркування на одному з його елементів. Через сильні термічні пошкодження встановити дату виготовлення БпЛА наразі неможливо.

Уламки дрона, що впав у Києві 27 серпня. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Водночас правоохоронець зазначив, що безпілотники "Герань-4" почали виготовляти відносно недавно. Точно встановити, коли саме був виготовлений цей БпЛА, наразі не вдалося.

Внаслідок падіння та вибуху безпілотника в одному з київських парків обгоріли дерева. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

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Уламки російського безпілотника, що вибухнув у Києві. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та патрульна поліція. Фахівці зібрали залишки БпЛА, а правоохоронці забезпечували охорону місця події.

Окремо Дмитрук розповів про можливе бойове навантаження цього типу безпілотника. За його словами, "Герань-4" може нести до 90 кілограмів вибухової речовини.

Новини.LIVE інформували, що російський ракетний удар 27 серпня пошкодив два заклади освіти у Шевченківському районі Києва. Найбільших руйнувань зазнала одна з гімназій, у другій школі вибило вікна. Постраждалих немає, на місцях працюють вибухотехніки та екстрені служби.

Новини.LIVE також писали, що російська атака 27 серпня пошкодила спортивний комплекс у Печерському районі Києва. Уламки ударного безпілотника впали неподалік стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. Сама арена вціліла, а ступінь пошкоджень спортивного комплексу наразі встановлюють.