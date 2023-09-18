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В центре Киева внезапно умерла женщина: в полиции озвучили детали

18 сентября 2023 17:04
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
В Киеве на Майдане Незалежности умерла женщина
Украинские полицейские. Фото: Google
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве на Майдане Незалежности в понедельник, 18 сентября, обнаружили тело пожилой женщины. Медики пытались ее спасти, но безуспешно.

Об этом сообщили в полиции Киева, пишет OBOZREVATEL.

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Женщина скончалась в центре Киева

Пожилая женщина скончалась на Майдане Незалежности в Киеве возле здания Главпочтамта.

В полиции отметили, что она была 1941 года рождения. Прибывшие на место инцидента медики пытались оказать женщине помощь, но она скончалась.

"Предварительно установлено, что на Майдане Незалежности внезапно стало плохо женщине, 1941 года рождения. Ей пытались помочь, однако, к сожалению, она умерла. Причину смерти установит экспертиза", — отметили в полиции.

Труп женщины на Майдане в Киеве
Умершая женщина на Майдане Незалежности в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве компания праздновала день рождения у одного из домов на Оболонской площади. В какой-то момент именинник стал конфликтовать со своей гостьей. Женщина достала нож и ударила им мужчину в шею, после чего убежала.

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