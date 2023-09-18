В Києві на Майдані Незалежності померла жінка

Українські поліцейські. Фото: Google

В Києві на Майдані Незалежности в понеділок, 18 вересня, виявили тіло літньої жінки. Медики намагались її врятувати, але безуспішно.

Про це повідомили в поліції Києва, пише OBOZREVATEL.

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Жінка померла в центрі Києва

Літня жінка померла на Майдані Незалежності в Києві біля будівлі Головпоштамту.

В поліції зазначили, що вона була 1941 року народження. Прибулі на місце інциденту медики, намагались надати жінці допомогу, але вона померла.

"Попередньо встановлено, що на Майдані Незалежності раптово стало зле жінці, 1941 року народження. Їй намагались допомогти, проте, на жаль, вона померла. Причину смерті встановить експертиза", — зазначили в поліції.

Померла жінка на Майдані Незалежності в Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Києві компанія святкувала день народження поблизу одного із будинків на Оболонській площі. В якийсь момент іменинник почав конфліктувати зі своєю гостею. Жінка дістала ніж та вдарила ним чоловіка в шию, після чого втекла.