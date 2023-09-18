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В центрі Києві раптово померла жінка: в поліції озвучили деталі

18 вересня 2023 17:04
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
В Києві на Майдані Незалежності померла жінка
Українські поліцейські. Фото: Google
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

В Києві на Майдані Незалежности в понеділок, 18 вересня, виявили тіло літньої жінки. Медики намагались її врятувати, але безуспішно. 

Про це повідомили в поліції Києва, пише OBOZREVATEL.

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Жінка померла в центрі Києва 

Літня жінка померла на Майдані Незалежності в Києві біля будівлі Головпоштамту.

В поліції зазначили, що вона була 1941 року народження. Прибулі на місце інциденту медики, намагались надати жінці допомогу, але вона померла. 

"Попередньо встановлено, що на Майдані Незалежності раптово стало зле жінці, 1941 року народження. Їй намагались допомогти, проте, на жаль, вона померла. Причину смерті встановить експертиза", — зазначили в поліції. 

Труп жінки на Майдані в Києві
Померла жінка на Майдані Незалежності в Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Києві компанія святкувала день народження поблизу одного із будинків на Оболонській площі. В якийсь момент іменинник почав конфліктувати зі своєю гостею. Жінка дістала ніж та вдарила ним чоловіка в шию, після чого втекла. 

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