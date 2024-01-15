В Украине будут судить экс-чиновников, которые незаконно завладели землями Минобороны

Вручение подозрения фигуранту дела. Фото: Нацполиция

В Украине будут судить организованную группу бывших чиновников, которые незаконно передали земли Минобороны в частную собственность. Эта территория была предназначена для расположения воинской части.

Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции.

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Преступные действия бывших чиновников

Правоохранителям удалось разоблачить преступную схему незаконного завладения земельными участками Министерства обороны, площадь которых составляет 19 гектаров, которые находятся под Киевом.

Вручение подозрения фигуранту дела. Фото: Нацполиция

"Реализовали преступление экс-глава одного из сельсоветов Киевской области и его сообщники — депутаты местного сельсовета и инженер-землеустроитель", — отметили в сообщении.

Вручение подозрения фигуранту дела. Фото: Нацполиция

Что этому предшествовало

Как оказалось, в 2016-2017 годах в рамках очередной сессии они приняли некоторые незаконные решения, которые привели к изъятию этой земли из собственности Минобороны в пользу 35 человек, которые им подконтрольны.

Вручение подозрения фигуранту дела. Фото: Нацполиция

Общая сумма ущерба для государства составила 36 миллионов гривен. В настоящее время все фигуранты дела получили обвинительные акты.

Вручение подозрения фигуранту дела. Фото: Нацполиция

Напомним, в Киеве будут судить бывшего депутата Киевсовета за самовольное строительство на коммунальной земле в одном из районов столицы. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.