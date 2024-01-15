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В Украине будут судить экс-чиновников, которые незаконно завладели землями Минобороны

15 января 2024 18:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине будут судить экс-чиновников, которые незаконно завладели землями Минобороны
Вручение подозрения фигуранту дела. Фото: Нацполиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине будут судить организованную группу бывших чиновников, которые незаконно передали земли Минобороны в частную собственность. Эта территория была предназначена для расположения воинской части.

Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции.

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Преступные действия бывших чиновников

Правоохранителям удалось разоблачить преступную схему незаконного завладения земельными участками Министерства обороны, площадь которых составляет 19 гектаров, которые находятся под Киевом.

суд над незаконно получившими земли Минобороны чиновниками
Вручение подозрения фигуранту дела. Фото: Нацполиция

"Реализовали преступление экс-глава одного из сельсоветов Киевской области и его сообщники — депутаты местного сельсовета и инженер-землеустроитель", — отметили в сообщении.

суд над незаконно получившими земли Минобороны чиновниками
Вручение подозрения фигуранту дела. Фото: Нацполиция

Что этому предшествовало

Как оказалось, в 2016-2017 годах в рамках очередной сессии они приняли некоторые незаконные решения, которые привели к изъятию этой земли из собственности Минобороны в пользу 35 человек, которые им подконтрольны.

суд над незаконно получившими земли Минобороны чиновниками
Вручение подозрения фигуранту дела. Фото: Нацполиция

Общая сумма ущерба для государства составила 36 миллионов гривен. В настоящее время все фигуранты дела получили обвинительные акты.

суд над незаконно получившими земли Минобороны чиновниками
Вручение подозрения фигуранту дела. Фото: Нацполиция

Напомним, в Киеве будут судить бывшего депутата Киевсовета за самовольное строительство на коммунальной земле в одном из районов столицы. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

СБУ
Киев
суд
полиция
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Криминал

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