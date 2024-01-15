Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В Україні судитимуть експосадовців, які незаконно заволоділи землями Міноборони arrow

В Україні судитимуть експосадовців, які незаконно заволоділи землями Міноборони

15 січня 2024 18:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні судитимуть експосадовців, які незаконно заволоділи землями Міноборони
Вручення підозри фігуранту справи. Фото: Нацполіція
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні будуть судити організовану групу колишніх чиновників, які незаконно передали землі Міноборони у приватну власність. Зазначається, що ця територія була призначена для розташування військової частини.

Про це пише пресслужба Національної поліції.

Читайте також:

Злочинні дії колишніх чиновників

Правоохоронцям вдалося викрити злочинну схему незаконного заволодіння земельними ділянками Міністерства оборони, площа яких становить 19 гектарів, що знаходяться під Києвом. 

суд над чиновниками, які незаконно отримали землі Міноборони
Вручення підозри фігуранту справи. Фото: Нацполіція

"Реалізували злочин ексголова однієї з сільрад Київської області та його спільники — депутати місцевої сільради та інженер-землевпорядник", — зазначили у повідомленні.

суд над чиновниками, які незаконно отримали землі Міноборони
Вручення підозри фігуранту справи. Фото: Нацполіція

Що цьому передувало

Як виявилось, у 2016-2017 роках в межах чергової сесії вони прийняли деякі незаконні рішення, що призвели до вилучення цієї землі з власності Міноборони на користь 35 осіб, які їм підконтрольні.

суд над чиновниками, які незаконно отримали землі Міноборони
Вручення підозри фігуранту справи. Фото: Нацполіція

Загальна сума збитків для держави становила 36 мільйонів гривень. Нині всі фігуранти справи отримали обвинувальні акти. 

суд над чиновниками, які незаконно отримали землі Міноборони
Вручення підозри фігуранту справи. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Києві судитимуть колишнього депутата Київради за самовільне будівництво на комунальній землі в одному з районів столиці. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

СБУ
Київ
суд
поліція
чиновники
Кримінал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі