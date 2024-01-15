В Україні судитимуть експосадовців, які незаконно заволоділи землями Міноборони

Вручення підозри фігуранту справи. Фото: Нацполіція

В Україні будуть судити організовану групу колишніх чиновників, які незаконно передали землі Міноборони у приватну власність. Зазначається, що ця територія була призначена для розташування військової частини.

Про це пише пресслужба Національної поліції.

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Злочинні дії колишніх чиновників

Правоохоронцям вдалося викрити злочинну схему незаконного заволодіння земельними ділянками Міністерства оборони, площа яких становить 19 гектарів, що знаходяться під Києвом.

Вручення підозри фігуранту справи. Фото: Нацполіція

"Реалізували злочин ексголова однієї з сільрад Київської області та його спільники — депутати місцевої сільради та інженер-землевпорядник", — зазначили у повідомленні.

Вручення підозри фігуранту справи. Фото: Нацполіція

Що цьому передувало

Як виявилось, у 2016-2017 роках в межах чергової сесії вони прийняли деякі незаконні рішення, що призвели до вилучення цієї землі з власності Міноборони на користь 35 осіб, які їм підконтрольні.

Вручення підозри фігуранту справи. Фото: Нацполіція

Загальна сума збитків для держави становила 36 мільйонів гривень. Нині всі фігуранти справи отримали обвинувальні акти.

Вручення підозри фігуранту справи. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Києві судитимуть колишнього депутата Київради за самовільне будівництво на комунальній землі в одному з районів столиці. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.