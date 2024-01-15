В Україні судитимуть експосадовців, які незаконно заволоділи землями Міноборони
В Україні будуть судити організовану групу колишніх чиновників, які незаконно передали землі Міноборони у приватну власність. Зазначається, що ця територія була призначена для розташування військової частини.
Про це пише пресслужба Національної поліції.
Злочинні дії колишніх чиновників
Правоохоронцям вдалося викрити злочинну схему незаконного заволодіння земельними ділянками Міністерства оборони, площа яких становить 19 гектарів, що знаходяться під Києвом.
"Реалізували злочин ексголова однієї з сільрад Київської області та його спільники — депутати місцевої сільради та інженер-землевпорядник", — зазначили у повідомленні.
Що цьому передувало
Як виявилось, у 2016-2017 роках в межах чергової сесії вони прийняли деякі незаконні рішення, що призвели до вилучення цієї землі з власності Міноборони на користь 35 осіб, які їм підконтрольні.
Загальна сума збитків для держави становила 36 мільйонів гривень. Нині всі фігуранти справи отримали обвинувальні акти.
Нагадаємо, у Києві судитимуть колишнього депутата Київради за самовільне будівництво на комунальній землі в одному з районів столиці. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Читайте Новини.LIVE!