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В Украине осудили оккупанта, который ограбил дом местного во время оккупации Мощуна

18 декабря 2023 13:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украине осудили оккупанта, который ограбил дом местного во время оккупации Мощуна
Российские оккупанты в Украине. Фото иллюстративный: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине заочно осудили военного РФ, который во время оккупации населенного пункта Мощун в Киевской области похитил имущество местного жителя. За решеткой оккупант проведет 12 лет.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Детали дела

Так, прокуроры установили, что в начале марта 2022 года во время оккупации села Мощун в Бучанском районе Киевской области оккупант вместе с другими военными РФ ворвались на территорию частного хозяйства.

В тот момент, как известно, дома никого не было. В то же время, хозяин дома наблюдал за захватчиками из находящегося неподалеку леса.

Таким образом, вооруженные захватчики вошли в дом, после чего незаконно завладели деньгами, золотыми изделиями и другими хозяйственными вещами. Похищенное имущество оно погрузили в военную технику и скрылись.

Впрочем, прокурорам удалось установить личность одного из военных. Его заочно приговорили к 12 годам тюрьмы.

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Коллаж Офиса генерального прокурора

Напомним, в Киеве осудили бывшего помощника начальника херсонской исправительной колонии за коллаборационную деятельность. За решеткой предатель проведет 14 лет.

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