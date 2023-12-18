В Україні засудили окупанта, який пограбував будинок місцевого під час окупації Мощуна

Російські окупанти в Україні. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

В Україні заочно засудили військового РФ, який під час окупації населеного пункту Мощун на Київщині викрав майно місцевого мешканця. За гратами окупант проведе 12 років.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Деталі справи

Так, прокурори встановили, що на початку березня 2022 року під час окупації села Мощун, що у Бучанському районі на Київщині, окупант разом з іншими військовими РФ вдерлися на територію приватного господарства.

На той момент, як відомо, вдома нікого не було. Водночас, господар будинку спостерігав за загарбниками із лісу, що знаходиться неподалік.

Таким чином, озброєні загарбники зайшли до будинку, після чого незаконно заволоділи його грошима, золотими виробами та іншими господарськими речами. Викрадене майно воно завантажили у військову техніку та втекли.

Зрештою, прокурорам вдалося встановити особу одного з військових. Його заочно засудили до 12 років в'язниці.

Колаж Офісу генерального прокурора

Нагадаємо, у Києві засудили колишнього помічника начальника херсонської виправної колонії за колабораційну діяльність. За ґратами зрадник проведе 14 років.