Прогноз погоды в Киеве 23 ноября

Снег с дождем в городе. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве и области в субботу, 23 ноября, ожидается облачная погода с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица. Такая ситуация может помешать движению транспорта, а также помешает работе энергетических и коммунальных предприятий.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киевской области 23 ноября

В Киевской области ожидается дождь. Ночью возможны сильный мокрый снег и налипание мокрого снега, днем местами небольшой снег. На дорогах следует быть осторожным из-за гололедицы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области:

ночью и днем от -3 до +2 °С;

в Киеве ночью и днем около 0 °С.

Прогноз погоды в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасности

Синоптики предупреждают, что в столице и в Киевской области погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий. Также возможны нарушения движения транспорта.

Объявлен первый уровень опасности.

Напомним, погода в Украине 23 ноября будет влажной, холодной и ветреной. Лишь на юге ожидается потепление.

Ранее мы писали о том, что в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники.