Прогноз погоды в Киеве 23 ноября

В Укргидрометцентре предупредили об опасности на дорогах Киевщины
В Киеве и области в субботу, 23 ноября, ожидается облачная погода с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица. Такая ситуация может помешать движению транспорта, а также помешает работе энергетических и коммунальных предприятий.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киевской области 23 ноября
В Киевской области ожидается дождь. Ночью возможны сильный мокрый снег и налипание мокрого снега, днем местами небольшой снег. На дорогах следует быть осторожным из-за гололедицы.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области:
- ночью и днем от -3 до +2 °С;
- в Киеве ночью и днем около 0 °С.
Предупреждение об опасности
Синоптики предупреждают, что в столице и в Киевской области погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий. Также возможны нарушения движения транспорта.
Объявлен первый уровень опасности.
Напомним, погода в Украине 23 ноября будет влажной, холодной и ветреной. Лишь на юге ожидается потепление.
Ранее мы писали о том, что в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники.
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