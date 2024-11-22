Прогноз погоди в Києві 23 листопада

В Укргідрометцентрі попередили про небезпеку на дорогах Київщини
У Києві та області у суботу, 23 листопада, очікується хмарна погода з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця. Така ситуація може завадити руху транспорту, а також зашкодить роботі енергетичних та комунальних підприємств.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода на Київщині 23 листопада
У Київській області очікується хмарна погода. Вночі можливі значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах варто бути обережним через ожеледицю.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря по області:
- вночі та вдень від -3 °С до +2 °С;
- у Києві вночі та вдень близько 0 °С.
Попередження про небезпеку
Синоптики попереджають, що у столиці та Київській області погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств. Також можливі порушення руху транспорту.
Оголошено перший рівень небезпечності.
Нагадаємо, погода в Україні 23 листопада буде вологою, холодною та вітряною. Лише на півдні очікується потепління.
Раніше ми писали про те, що у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники.
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