Прогноз погоди в Києві 23 листопада

Сніг з дощем у місті. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві та області у суботу, 23 листопада, очікується хмарна погода з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця. Така ситуація може завадити руху транспорту, а також зашкодить роботі енергетичних та комунальних підприємств.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода на Київщині 23 листопада

У Київській області очікується хмарна погода. Вночі можливі значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах варто бути обережним через ожеледицю.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області:

вночі та вдень від -3 °С до +2 °С;

у Києві вночі та вдень близько 0 °С.

Прогноз погоди на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпеку

Синоптики попереджають, що у столиці та Київській області погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств. Також можливі порушення руху транспорту.

Оголошено перший рівень небезпечності.

Нагадаємо, погода в Україні 23 листопада буде вологою, холодною та вітряною. Лише на півдні очікується потепління.

Раніше ми писали про те, що у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники.