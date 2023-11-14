Синоптики предупредили об изменении погоды в Киевской области

В Укргидрометцентре предупредили о понижении температуры в Киевской области
Завтра, 15 ноября, в Киевской области прогнозируют облачное небо с прояснениями. Местами в области возможен небольшой дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киевской области 15 ноября
- Облачно с прояснениями;
- местами небольшой дождь;
- ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с
- Ночью температура воздуха +4...+9°С, днем +7...+12°С
В Киеве ожидается температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +9...+11°С.
Синоптики объяснили, что в течение следующих пяти суток Киевщина будет преимущественно находиться в поле пониженного давления, поэтому будет дождь. В конце недели кое-где может пройти даже мокрый снег.
Кроме того, сохраняется тенденция к постепенному понижению температуры.
Напомним, что завтра, 15 ноября, в Одессе ожидается облачная погода с проливными дождями. Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня дождь может усилиться. В то же время штормовой ветер пойдет на убыль.
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