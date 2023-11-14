Синоптики предупредили об изменении погоды в Киевской области

Девушка переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 15 ноября, в Киевской области прогнозируют облачное небо с прояснениями. Местами в области возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киевской области 15 ноября

Облачно с прояснениями;

местами небольшой дождь;

ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с

Ночью температура воздуха +4...+9°С, днем +7...+12°С

В Киеве ожидается температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +9...+11°С.

Синоптики объяснили, что в течение следующих пяти суток Киевщина будет преимущественно находиться в поле пониженного давления, поэтому будет дождь. В конце недели кое-где может пройти даже мокрый снег.

Кроме того, сохраняется тенденция к постепенному понижению температуры.

Прогноз погоды до конца недели. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что завтра, 15 ноября, в Одессе ожидается облачная погода с проливными дождями. Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня дождь может усилиться. В то же время штормовой ветер пойдет на убыль.