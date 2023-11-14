Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Укргидрометцентре предупредили о понижении температуры в Киевской области arrow

В Укргидрометцентре предупредили о понижении температуры в Киевской области

14 ноября 2023 20:05
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Синоптики предупредили об изменении погоды в Киевской области
Девушка переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 15 ноября, в Киевской области прогнозируют облачное небо с прояснениями. Местами в области возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Киевской области 15 ноября

  • Облачно с прояснениями;
  • местами небольшой дождь;
  • ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с
  • Ночью температура воздуха +4...+9°С, днем +7...+12°С

В Киеве ожидается температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +9...+11°С.

Синоптики объяснили, что в течение следующих пяти суток Киевщина будет преимущественно находиться в поле пониженного давления, поэтому будет дождь. В конце недели кое-где может пройти даже мокрый снег.

Кроме того, сохраняется тенденция к постепенному понижению температуры.

Прогноз погоды до конца недели. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что завтра, 15 ноября, в Одессе ожидается облачная погода с проливными дождями. Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня дождь может усилиться. В то же время штормовой ветер пойдет на убыль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме