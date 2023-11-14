Синоптики попередили про зміну погоди на Київщині

В Укргідрометцентрі попередили про зниження температури на Київщині
Завтра, 15 листопада, на Київщині прогнозують хмарне небо з проясненнями. Місцями в області можливий невеликий дощ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода на Київщині 15 листопада
- Хмарно з проясненнями;
- місцями невеликий дощ;
- вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с
- Вночі температура повітря +4...+9°С, вдень +7...+12°С
У Києві очікується температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +9...+11°С.
Синоптики пояснили, що впродовж наступних п'яти діб Київщина переважно перебуватиме у полі зниженого тиску, тому часом дощитиме. Наприкінці тижня подекуди може пройти навіть мокрий сніг.
Крім того, зберігається тенденція до поступового зниження температури.
Нагадаємо, що завтра, 15 листопада, в Одесі очікується хмарна погода зі зливами. Синоптики прогнозують, що у другій половині дня дощ може посилитися. Водночас штормовий вітер піде на спад.
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