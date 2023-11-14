Синоптики попередили про зміну погоди на Київщині

Дівчина переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 15 листопада, на Київщині прогнозують хмарне небо з проясненнями. Місцями в області можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на Київщині 15 листопада

Хмарно з проясненнями;

місцями невеликий дощ;

вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с

Вночі температура повітря +4...+9°С, вдень +7...+12°С

У Києві очікується температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +9...+11°С.

Синоптики пояснили, що впродовж наступних п'яти діб Київщина переважно перебуватиме у полі зниженого тиску, тому часом дощитиме. Наприкінці тижня подекуди може пройти навіть мокрий сніг.

Крім того, зберігається тенденція до поступового зниження температури.

Прогноз погоди до кінця тижня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що завтра, 15 листопада, в Одесі очікується хмарна погода зі зливами. Синоптики прогнозують, що у другій половині дня дощ може посилитися. Водночас штормовий вітер піде на спад.