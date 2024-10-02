Прогноз погоды в Киеве на завтра 3 октября от Укргидрометцентра

Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве завтра, 3 октября, ожидается с переменной облачностью. Однако температура воздуха повысится до +24 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Киеве на 3 октября

По словам синоптиков, осадков не предполагается. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 3 октября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

по области ночью +7...+12 °C, днем +19...+24 °C;

в Киеве ночью около +10 °C, днем +21...+23 °C.

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине 3 октября будет дождливая, но не холодная. Грозы пройдут в западных областях, а Киев через несколько дней накроет настоящий дождливый циклон.

Также сентябрь этого года в Киеве стал самым теплым за последние 143 года. Средняя температура воздуха была +20,6 °C.