Прогноз погоди в Києві на завтра 3 жовтня від Укргідрометцентру

Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Києві завтра, 3 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Однак температура повітря підвищиться до +24 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Києві на 3 жовтня

За словами синоптиків, опадів не передбачається. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

по області вночі +7...+12 °C, вдень +19...+24 °C;

у Києві вночі близько +10 °C, вдень +21...+23 °C.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні 3 жовтня буде дощовою, але не холодною. Грози пройдуть у західних областях, а Київ за кілька днів накриє справжній дощовий циклон.

Також цьогорічний вересень у Києві став найтеплішим за останні 143 роки. Середня температура повітря була +20,6 °C.