В Управлении образования в Киеве отреагировали на инцидент с детьми, которых не пускали в укрытие

Начальник управления образования Святошинского района в Киеве Алексей Сукенников. Фото: скриншот с видео

В Управлении образования Святошинского района в Киеве отреагировали на ситуацию со школьниками, которых не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. В ведомстве заявили, что школьники сами отказались идти в укрытие, а охранник предлагал им оставить животное в помещении.

Об этом сообщил начальник управления образования Святошинского района в Киеве Алексей Сукенников в комментарии Новини.LIVE.

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По словам Сукенникова, детей в укрытие должны пустить вместе с собакой, но есть приказ не пускать в убежища животных, ведь у других детей может быть аллергия.

"Охранник предложил детям оставить собаку даже не на улице, как написано в сообщениях в социальных сетях, а в безопасном месте в учебном заведении: в тепле на первом этаже. А детям предложили спуститься в укрытие, где в то время находилось более 100 других детей, которые ходят учиться во вторую смену", — говорится в сообщении.

Он также добавил, что "собака есть собака", и если опираться на укрытия, которые были в начале войны, когда в бомбоубежища пускали всех и с собаками, и с кошками, не руководствуясь никакими приказами и инструкциями, то сейчас ситуация иная. Есть соответствующий документ, в частности, приказ Министерства внутренних дел, где четко указано, что пребывание в укрытии с животными строго запрещено.

"Мы должны были пустить тех детей, мы их и пустили. Дети просто не согласились, потому что поняли, что домашнее животное — это их часть семьи и они не хотели разлучаться, поэтому они вышли. Понятно, если бы работник муниципальной охраны привлек к разбору этой ситуации директора школы, то ситуация выбрала несколько другой вектор", — подчеркнул Сукенников.

Напомним, вчера во время воздушной тревоги в Киеве охранник не пустил детей в школьное укрытие, потому что они были с собакой. Пока школьники искали другое бомбоубежище, над ними сбили ракету.