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В Управлінні освіти у Києві відреагували на інцидент з дітьми, яких не пускали в укриття

15 грудня 2023 15:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Управлінні освіти у Києві відреагували на інцидент з дітьми, яких не пускали в укриття
Начальник управлінні освіти Святошинського району у Києві Олексій Сукенніков. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Управлінні освіти Святошинського району у Києві відреагували на ситуацію з школярами, яких не пустили в укриття під час повітряної тривоги. У відомстві заявили, що школярі самі відмовилися йти в укриття, а охоронець пропонував їм залишити тварину в приміщенні.

Про це повідомив начальник управлінні освіти Святошинського району у Києві Олексій Сукенніков у коментарі Новини.LIVE.

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За словами Сукеннікова, дітей в укриття мали б пустити разом із собакою, але є наказ не пускати у сховища тварин, адже в інших дітей може бути алергія.

"Охоронець запропонував дітям залишити собаку навіть не на вулиці, як написано в дописах у соціальних мережах, а в безпечному місці в закладі освіти: в теплі на першому поверсі. А дітям запропонували спустись в укриття, де на той час перебувало понад 100 інших дітей, які ходять навчатись в другу зміну", — йдеться у повідомленні.

Він також додав, що "собака є собака", і якщо опиратись на укриття, які були на початку війни, коли в бомбосховища пускали всіх і з собаками, і кішками, не керуючись ніякими наказами та інструкціями, то зараз ситуація інакша. Є відповідний документ, зокрема наказ Міністерства внутрішніх справ, де чітко вказано, що перебування в укритті з тваринами суворо заборонене.

"Ми повинні були пустити тих дітей, ми їх і пустили. Діти просто не погодились, тому що зрозуміли, що домашня тварина — це їхня частина родини і вони не хотіли розлучатись, через це і вони вийшли. Зрозуміло, якби працівник  муніципальної охорони залучив до розбору цієї ситуації директора школи, то ситуація обрала трохи інший вектор", — підкреслив Сукенніков. 

Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги у Києві охоронець не пустив дітей в шкільне укриття, тому що вони були з собакою. Поки школярі шукали інше сховище над ними збили ракету. 

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