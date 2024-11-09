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В СМИ раскрыли причину прибытия Борреля в Киев

9 ноября 2024 14:54
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Боррель прибыл в Киев, чтобы успокоить Украину
Главный дипломат Европы Жозеп Боррель. Фото: CNN
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл в Киев, чтобы уверить Украину в поддержке Европы после победы Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает AFP в субботу, 9 ноября.

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Европа будет поддерживать Украину

Победа республиканца Трампа на выборах в США вызвала в Украине и Европе опасения, что США могут прекратить поддержку Вашингтоном борьбы Украины в борьбе против российских захватчиков.

"Послание четкое — европейцы будут продолжать поддерживать Украину", — сказал Боррель.

Боррель добавил, что ЕС поддерживал Украину изначально и так будет в дальнейшем. При этом Трамп еще во время предвыборной гонки допускал сокращение помощи Украине и возможность заключения мира между нашей государственной и Россией через его посредничество.

"Никто точно не знает, что будет делать новая администрация", — сказал Боррель.

При этом он напомнил, что у действующего президента Джо Байдена все еще есть два месяца для принятия решений.

"Но мы, европейцы, должны использовать эту возможность для того, чтобы построить более сильную и объединенную Европу, и одним из проявлений того, что мы объединены, сильнее и способны действовать, является наша роль в поддержке Украины", — отметил глава европейской дипломатии

Боррель, который во время своего визита встретится с украинскими чиновниками, заявил, что именно страны ЕС должны решать, "когда и как увеличить" свою поддержку, если это потребуется.

Он также рассказал, что на встрече лидеров ЕС в Будапеште в пятницу "большинство стран-членов настаивали на продолжении поддержки Украины".

Ранее мы говорили, что Боррель осудил атаки Израиля на силы Организации Объединенных Наций в Ливане. Он назвал их неприемлемыми и нарушающими нормы международного права.

Также напоминаем, что Боррель заявил, что завершение войны в Украине возможно через несколько недель, но в пользу России. Это произойдет в случае, если западные страны перестанут оказывать помощь Украине.

Украина Киев война в Украине Жозеп Боррель Европейский союз

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