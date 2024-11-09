Боррель прибув до Києва, щоб заспокоїти Україну

Головний дипломат Європи Жозеп Боррель. Фото: CNN

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель прибув до Києва, щоб запевнити Україну в підтримці Європи після перемоги Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє AFP у суботу, 9 листопада.

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Європа підтримуватиме Україну

Перемога республіканця Трампа на виборах у США викликала в Україні та Європі побоювання, що США можуть припинити підтримку Вашингтоном боротьби України у її боротьбі проти російських загарбників.

"Послання чітке — європейці продовжуватимуть підтримувати Україну", — сказав Боррель.

Боррель додав, що ЄС підтримував Україну від самого початку і так буде надалі. При цьому Трамп ще під час передвиборчих перегонів допускав скорочення допомоги Україні та можливість укладення миру між нашої державною та Росією за його посередництвом.

"Ніхто точно не знає, що робитиме нова адміністрація", — сказав Боррель.

При цьому він нагадав, що чинний президент Джо Байден все ще має два місяці для прийняття рішень.

"Але ми, європейці, повинні використати цю можливість для того, щоб побудувати сильнішу і об'єднану Європу, і одним із проявів того, що ми об'єднані, сильніші і здатні діяти, є наша роль у підтримці України", — зазначив очільник європейської дипломатії.

Боррель, який під час свого візиту зустрінеться з українськими високопосадовцями, заявив, що саме країни ЄС мають вирішувати, "коли і як збільшити" свою підтримку, якщо це буде потрібно.

Він також розповів, що на зустрічі лідерів ЄС в Будапешті в п'ятницю "більшість країн-членів наполягали на продовженні підтримки Україну".

Раніше ми розповідали, що Боррель засудив атаки Ізраїлю на сили Організації Об'єднаних Націй у Лівані. Він назвав їх неприйнятними та такими, що порушують норми міжнародного права.

Також нагадуємо, що Боррель заявив, що завершення війни в Україні можливе за кілька тижнів, але на користь Росії. Це станеться у випадку, якщо західні країни припинять надавати допомогу Україні.