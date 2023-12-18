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ВАКС избрал меру пресечения судье, которому пытались передать взятку в коробке из-под виски

18 декабря 2023 17:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ВАКС избрал меру пресечения судье, которому пытались передать взятку в коробке из-под виски
Судья Вячеслав Дзюбин (в центре). Фото: asn.in.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в размере 4 млн грн залога с обязанностями к судье Киевского апелляционного суда Вячеславу Дзюбину. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают его в получении взятки.

Об этом сообщила прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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18 декабря следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения еще одному судье Киевского апелляционного суда, который вместе с тремя коллегами подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов США. Такое "вознаграждение" судьи получили за принятие решения об отмене ареста имущества.

ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 4 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

В пресс-службе САП отметили, что прокуроры просили для четвертого подозреваемого ареста с 7 млн грн залога. Вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с полным решением суда, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что следователи НАБУ и прокуроры САП раскрыли коррупционную деятельность в Киевском апелляционном суде. Четверо судей задержаны за взяточничество: они получили 35 тысяч долларов США за отмену ареста на имущество.

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