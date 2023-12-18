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ВАКС обрав запобіжний захід судді, якому намагалися передати хабар у коробці з-під віскі

18 грудня 2023 17:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ВАКС обрав запобіжний захід судді, якому намагалися передати хабар у коробці з-під віскі
Суддя В'ячеслав Дзюбін (у центрі). Фото: asn.in.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 4 млн грн застави з обов'язками до судді Київського апеляційного суду В'ячеслава Дзюбіна. Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють його в одержанні хабаря.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Суддя отримав запобіжний захід

18 грудня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до ще одного судді Київського апеляційного суду, який разом з трьома колегами підозрюється в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч доларів США. Таку "винагороду" судді отримали за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

В пресслужбі САП зазначили, що прокурори просили для четвертого підозрюваного арешту з 7 млн грн застави. Питання щодо оскарження буде вирішено після ознайомлення з повним рішенням суду, додали в пресслужбі.

Раніше ми повідомляли, що слідчі НАБУ та прокурори САП розкрили корупційну діяльність у Київському апеляційному суді. Чотирьох суддів затримали за хабарництво: вони отримали 35 тисяч доларів США за скасування арешту на майно.

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