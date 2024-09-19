ДТП в Киеве 19 сентября — грузовик с открытым прицепом протаранил мост

Грузовик с открытым прицепом в Киеве протаранил мост — видео
19 сентября 2024 14:24
Грузовик, который въехал в мост в Киеве. Фото: скриншот с видео
В Киеве в четверг, 19 сентября, произошла авария на дороге с участием грузовика. Автомобиль на скорости с открытым прицепом протаранил мост.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Очевидцы сообщили, что в Оболонском районе Киева на улице Богатырской грузовик с открытым прицепом на полном ходу задел мост.
На видео видно, что автомобиль уже ехал с отброшенным прицепом, а от удара по мосту прицеп просто оторвало.
В настоящее время улицы Богатырской из-за аварии движение транспорта затруднено в направлении выезда из Киева. На месте работают правоохранители и медики.
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