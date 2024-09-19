ДТП у Києві 19 вересня — вантажівка з відкритим причепом протаранила міст

Вантажівка з відкритим причепом у Києві протаранила міст — відео
19 вересня 2024 14:24
Вантажівка, яка в'їхала в міст у Києві. Фото: скриншот з відео
У Києві у четвер, 19 вересня, трапилася аварія на дорозі за участі вантажівки. Автомобіль на швидкості з відкритим причепом протаранив міст.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Очевидці повідомили, що в Оболонському районі Києва на вулиці Богатирській вантажівка з відкритим причепом на повному ходу зачепила міст.
На відео видно, що автомобіль вже їхав з відкинутим причепом, а від удару об міст причеп просто відірвало.
Наразі вулиці Богатирській через аварію рух транспорту ускладнений в напрямку виїзду з Києва. На місці працюють правоохоронці та медики.
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