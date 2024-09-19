ДТП у Києві 19 вересня — вантажівка з відкритим причепом протаранила міст

Вантажівка, яка в'їхала в міст у Києві. Фото: скриншот з відео

У Києві у четвер, 19 вересня, трапилася аварія на дорозі за участі вантажівки. Автомобіль на швидкості з відкритим причепом протаранив міст.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Очевидці повідомили, що в Оболонському районі Києва на вулиці Богатирській вантажівка з відкритим причепом на повному ходу зачепила міст.

На відео видно, що автомобіль вже їхав з відкинутим причепом, а від удару об міст причеп просто відірвало.

Наразі вулиці Богатирській через аварію рух транспорту ускладнений в напрямку виїзду з Києва. На місці працюють правоохоронці та медики.