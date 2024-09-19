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Оправдывал российскую войну — в Киеве священнику УПЦ МП сообщили о подозрении

19 сентября 2024 14:07
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Киеве священник УПЦ МП распространял фейки о войне - ему объявили подозрение
Священник УПЦ МП. Фото: Depositphotos
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Киеве священнику одного из монастырей Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) сообщили о подозрении. Он оправдывал войну России против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в четверг, 19 сентября.

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По данным спецслужбы, речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве.

"Клирик в соцсетях оправдывал полномасштабную войну России против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве", — говорится в сообщении.

  • Оправдывал российскую войну - в Киеве священнику УПЦ МП сообщили о подозрении - фото 1
    Священник УПЦ МП получил подозрение. Фото: СБУ
  • Оправдывал российскую войну - в Киеве священнику УПЦ МП сообщили о подозрении - фото 2
    СБУ нашла доказательства работы на Россию. Фото: СБУ
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Отмечается, что в ходе обысков по месту нахождения фигуранта в помещениях монастыря обнаружены доказательства его деятельности в пользу России.

"Фигуранту сообщили о подозрении по статье об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников", — добавили в СБУ.

Там подчеркнули, что мужчине грозит пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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