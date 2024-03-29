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Убил собаку бывшей девушки из-за мести — в Киеве мужчине сообщили о подозрении

29 марта 2024 10:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Убил собаку бывшей девушки из-за мести — в Киеве мужчине сообщили о подозрении
Задержанный злоумышленник. Фото: полиция Киева
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве молодой человек убил собаку своей бывшей девушки, чтобы отомстить ей. За совершенное ему грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 29 марта.

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Правоохранители рассказали, что к ним обратилась 25-летняя местная жительница Киева и заявила, что бывший парень убил ее собаку. Женщина рассказала, что имела отношения с мужчиной, однако решила разорвать их. После ссоры она ушла из дома, а когда вернулась — увидела, что ее собачка со следами крови лежит мертвая в пакете у мусорника.

"Сожитель потерпевшей нанес животному многочисленные удары и задушил, а тело выбросил в мусорку. Согласно результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, смерть собаки наступила в результате механической асфиксии", — говорится в сообщении.

В результате правоохранители задержали 25-летнего жителя Киевской области. Свои действия он объяснил желанием отомстить. Следователи сообщили фигуранту о подозрении за жестокое обращение с животными. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Скриншот сообщения полиции Киева

Напомним, недавно полиция обнаружила в подвальном помещении многоэтажки в Киеве тела котят. Оказалось, что жильцы дома установили решетки на двери подвала и заблокировали спасение животным из помещения.

Также известно, что в сети разразился скандал из-за видео из приюта для животных, на котором собаки топчутся по костям в вольере, совершенно непригодном для жизни.

Киев
убийство
животные
полиция
собака

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