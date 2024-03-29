Вбив собаку колишньої дівчини через помсту — у Києві чоловіку повідомили про підозру

Затриманий зловмисник. Фото: поліція Києва

У Києві молодий чоловік вбив собаку своєї колишньої дівчини, аби помститися їй. За вчинене йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 29 березня.

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Правоохоронці розповіли, що до них звернулась 25-річна місцева мешканка Києва і заявила, що колишній хлопець вбив її собаку. Жінка розповіла, що мала стосунки з чоловіком, проте вирішила їх розірвати. Після сварки вона пішла з дому, а коли повернулась — побачила що її песик зі слідами крові лежить мертвий у пакеті біля смітника.

"Співмешканець потерпілої завдав тварині чисельних ударів й задушив, а тіло викинув до смітника. Відповідно до результатів проведеної судово-медичної експертизи, смерть собаки настала внаслідок механічної асфіксії", — йдеться у повідомленні.

В результаті правоохоронці затримали 25-річного мешканця Київщини. Свої дії він пояснив бажанням помститись. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за жорстоке поводження з тваринами. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, нещодавно поліція виявила у підвальному приміщенні багатоповерхівки в Києві тіла кошенят. Виявилось, що мешканці будинку встановили решітки на двері підвалу та заблокували порятунок тваринам з приміщення.

Також відомо, що у мережі спалахнув скандал через відео з притулку для тварин, на якому собаки топчуться по кістках у вольєрі геть не придатному для життя.