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Убийство молодого человека в киевском фуникулере — подозреваемый находится в СИЗО

9 апреля 2024 11:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Убийство молодого человека в киевском фуникулере — подозреваемый находится в СИЗО
Киевский фуникулер. Фото: КГГА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Подозреваемый в убийстве молодого парня в киевском фуникулере находится в СИЗО. Трагедия случилась в понедельник, 8 апреля.

Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины, где работал мужчина, во вторник, 9 апреля.

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В ведомстве выразили соболезнования семье погибшего и сообщили, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей.

"Управление государственной охраны Украины выражает соболезнования семье погибшего. Потеря ребенка — это неописуемое горе и непоправимая потеря. Официально сообщаем, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей", — говорится в сообщении.

В управлении государственной охраны заявили, что они максимально сотрудничают со следствием и ни в коем случае не оправдывают военнослужащего. Там также обратились к обществу и представителям медиа с просьбой избегать распространения недостоверной и непроверенной информации.

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Скриншот сообщения УДО

Что предшествовало

Вечером 7 апреля в Киеве произошел спор между служащим правоохранительных органов и подростком. После выхода из фуникулера на верхней платформе полицейский толкнул парня, который упал и, разбив стекло, ранился. Парень умер на месте.

Сотрудник полиции был задержан и временно отстранен от службы подозреваемого. В настоящее время продолжаются следственные действия. Задержанному планируют объявить обвинения в умышленном убийстве. Мужчине может грозить наказание в виде заключения на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области двое мужчин убили несовершеннолетнего. Они пытались скрыть преступление, спрятав тело парня в поле.

Кроме того, в Одесской области нашли убитую женщину с ребенком. Пока известно, что преступник уже задержан, с ним работают правоохранители.

Киев
смерть
дети
убийство
полиция
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