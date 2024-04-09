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Вбивство юнака в київському фунікулері — підозрюваний перебуває у СІЗО

9 квітня 2024 11:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вбивство юнака в київському фунікулері — підозрюваний перебуває у СІЗО
Київський фунікулер. Фото: КМДА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Підозрюваний у вбивстві молодого хлопця у київському фунікулері перебуває в СІЗО. Трагедія трапилася у понеділок, 8 квітня.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України, де працював чоловік, у вівторок, 9 квітня. 

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У відомстві висловили співчуття родині загиблого та повідомили, що підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі під вартою.

"Управління державної охорони України висловлює співчуття родині загиблого. Втрата дитини — це невимовне горе та непоправна втрата. Офіційно повідомляємо, що підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі під вартою", — йдеться у повідомленні. 

В управління державної охорони заявили, що вони максимально співпрацюють зі слідством та в жодному разі не виправдовують військовослужбовця. Втім звернулись до суспільства і представників медіа з проханням уникати поширення недостовірної та неперевіреної інформації.

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Скриншот допису УДО

Що передувало

Ввечері 7 квітня у Києві сталася суперечка між службовцем правоохоронних органів та підлітком. Після виходу з фунікулера на верхній платформі, поліцейський штовхнув хлопця, який упав і, розбивши скло, поранився. Хлопець помер на місці. 

Співробітника поліції затримали та тимчасово відсторонили від служби підозрюваного. Наразі тривають слідчі дії. Затриманому планують оголосити звинувачення у навмисному вбивстві. Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення терміном від 7 до 15 років.

Нагадаємо, у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області двоє чоловіків вбили неповнолітнього. Вони намагалися приховати злочин, заховавши тіло хлопця в полі.

 Крім того, на Одещині знайшли вбиту жінку з дитиною. Наразі відомо, що злочинця вже затримано, з ним працюють правоохоронці.

Київ
смерть
діти
вбивство
поліція
розслідування

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