Что происходит с делом об убийстве подростка на фуникулере

Обвиняемый Артем Косов в зале суда. Фото: watchers.media

В Киеве на фуникулере 7 апреля 2024 года произошел конфликт, в результате которого убили несовершеннолетнего парня. Сейчас дело до сих пор расследуется, а свидетели получают угрозы.

Об этом говорится в материале ProKyiv.media.

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Убийство на фуникулере

Как известно, 7 апреля прошлого года на Почтовой площади убили 16-летнего Максима Матерухина. Он вместе с друзьями решил подняться на фуникулере, а в вагоне к ним прицепился нетрезвый 30-летний мужчина — сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов. Во время выхода из транспорта он толкнул подростка, который упал и разбил головой стекло и получил смертельное ранение шеи.

Погибший парень. Фото: открытые источники

Друзья парня пытались его спасти, но через 10 минут он умер. Нападавший хотел убежать и по словам свидетелей угрожал убить всех, кто его не пускал. Но мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

Угрозы свидетелям и затягивание суда

Максим Матерухин. Фото: открытые источники

После того как Косова взяли под стражу, семья погибшего Максима получает запугивание и шантаж. Также во время судебного заседания 5 февраля мать обвиняемого напала на журналистку одного из СМИ — выбила телефон из ее рук и ударила по лицу.

Скриншот сообщения

В то же время свидетели убийства заявили об угрозах в соцсетях. Одна из женщин, которая посещает судебные заседания, получила анонимное сообщение с фото ее пробежки и вопросом, не планирует ли она изменить маршрут. Другим также присылают фотографии, на которых видно, как за ними следят и преследуют.

В то же время несовершеннолетние свидетели напуганы давлением в соцсетях: один из друзей, который был с ним во время трагедии, отказался свидетельствовать из-за угроз и давления в социальных сетях.

Скриншот сообщения

Также семья подростка считает, что Косова пытаются "отмазать" с помощью его связей.

"Его защищают адвокаты Дмитрий Земницкий и Богдан Кушнир, которые имеют огромный опыт в сложных уголовных делах", — говорится в материале.

В частности, по делу Косова они неоднократно срывали заседания суда, не появляясь в судебный зал. Они ссылаются на "более приоритетные дела", чтобы выиграть время и затянуть судебный процесс.

Известно, что судьи уже несколько раз направляли жалобы в Совет адвокатов относительно действий защиты Косова, но никакой реакции не получили.

Скриншот сообщения

Что известно о Косове

Артем Косов работал в Управлении государственной охраны, что предоставляет ему определенную защиту из-за корпоративной солидарности. Там заявили, что сотрудничают со следствием, но по данным журналистов — УГО давит на процесс.

Несмотря на голоса очевидцев и записи с видеокамер его адвокаты ставят под сомнение правдивость всех доказательств, чтобы затянуть время. В то же время во время пребывания под стражей Косов имеет право пользоваться телефоном и интернетом.

Обвиняемый Артем Косов. Фото: открытые источники

На каком этапе дело сейчас

9 января 2025 года суд продлил арест до 9 марта без права внесения залога. По словам трех свидетелей, которые находились в фуникулере в момент убийства, Косов вел себя агрессивно и был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Он не признает своей вины, хотя экспертиза и подтвердила, что в его крови было 1,2 промилле алкоголя, что в шесть раз больше нормы.

За содеянное ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного. Адвокат семьи погибшего Максима считает, что доказательств для осуждения Косова достаточно, но дело затягивается.

Напомним, в Германии к пожизненному заключению приговорили супружескую пару, которая убила двух украинок и забрала младенца.

А в Киеве задержали 29-летнего мужчину, который сбежал из психбольницы. Там он отбывал наказание за совершение тяжких преступлений, в частности, убийства.