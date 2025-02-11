Що відбувається зі справою про вбивство підлітка на фунікулері

Обвинувачений Артем Косов у залі суду. Фото: watchers.media

У Києві на фунікулері 7 квітня 2024 року стався конфлікт, внаслідок якого вбили неповнолітнього хлопця. Наразі справа досі розслідується, а свідки отримують погрози.

Про це йдеться у матеріалі ProKyiv.media.

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Вбивство на фунікулері

Як відомо, 7 квітня минулого року на Поштовій площі вбили 16-річного Максима Матерухіна. Він разом з друзями вирішив піднятися фунікулером, а у вагоні до них причепився нетверезий 30-річний чоловік — співробітник Управління державної охорони Артем Косов. Під час виходу з транспорту він штовхнув підлітка, який впав та розбив головою скло й отримав смертельне поранення шиї.

Загиблий хлопець. Фото: відкриті джерела

Друзі хлопця намагалися його врятувати, але за 10 хвилин він помер. Нападник хотів втекти та, за словами свідків, погрожував вбити всіх, хто його не пускав. Але чоловіка затримали та доставили до відділку поліції.

Погрози свідкам та затягування суду

Максим Матерухін. Фото: відкриті джерела

Після того, як Косова взяли під варту, родина загиблого Максима отримує залякування та шантаж. Також під час судового засідання 5 лютого матір обвинуваченого напала на журналістку одного зі ЗМІ — вибила телефон з її рук та вдарила по обличчю.

Скриншот допису

Водночас свідки вбивства заявили про погрози у соцмережах. Одна з жінок, яка відвідує судові засідання, отримала анонімне повідомлення з фото її пробіжки та питанням, чи не планує вона змінити маршрут. Іншим також надсилають фотографії, на яких видно, як за ними стежать та переслідують.

Водночас неповнолітні свідки нажахані від тиску в соцмережах: один із друзів, який був з ним під час трагедії, відмовився свідчити через погрози і тиск у соціальних мережах.

Скриншот допису

Також сім'я підлітка вважає, що Косова намагаються "відмазати" за допомогою його зв'язків.

"Його захищають адвокати Дмитро Земницький та Богдан Кушнір, які мають величезний досвід у складних кримінальних справах", йдеться у матеріалі.

Зокрема, у справі Косова вони неодноразово зривали засідання суду, не з'являючись у судову залу. Вони посилаються на "більш пріоритетні справи", аби виграти час та затягнути судовий процес.

Відомо, що судді вже декілька разів направляли скарги до Ради адвокатів щодо дій захисту Косова, але жодної реакції не отримали.

Скриншот допису

Що відомо про Косова

Артем Косов працював в Управлінні державної охорони, що надає йому певний захист через корпоративну солідарність. Там заявили, що співпрацюють зі слідством, але за даними журналістів — УДО тисне на процес.

Попри голоси очевидців та записи з відеокамер його адвокати ставлять під сумнів правдивість всіх доказів, аби затягнути час. Водночас під час перебування під вартою Косов має право користуватися телефоном та інтернетом.

Обвинувачений Артем Косов. Фото: відкриті джерела

На якому етапі справа зараз

9 січня 2025 року суд продовжив арешт до 9 березня без права внесення застави. За словами трьох свідків, які перебували у фунікулері в момент вбивства, Косов поводив себе агресивно та був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Він не визнає своєї провини, хоча експертиза й підтвердила, що в його крові було 1,2 проміле алкоголю, що у шість разів більше норми.

За скоєне йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного. Адвокат родини загиблого Максима вважає, що доказів для засудження Косова достатньо, але справа затягується.

Нагадаємо, у Німеччині до довічного ув'язнення засудили подружню пару, яка вбила двох українок та забрала немовля.

А у Києві затримали 29-річного чоловіка, який втік з психлікарні. Там він відбував покарання за скоєння тяжких злочинів, зокрема, вбивства.