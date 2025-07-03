Таксист избил Тоню Матвиенко — ему сообщили о подозрении

Ударил известную артистку — столичный таксист получил подозрение
Киевский таксист напал на свою пассажирку и нанес ей легкие телесные повреждения. Инцидент произошел во время поездки, когда между водителем и женщиной возник словесный конфликт. Из-за этого он получил подозрение от правоохранителей.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в четверг, 3 июля.
Детали дела
Пассажиркой оказалась заслуженная артистка Украины, которая заказала такси через популярный сервис. Во время движения она попросила водителя закрыть окно, но он отказался из-за жары в салоне. Из-за этого женщина попросила остановить автомобиль и вышла из него, поскольку больше не хотела продолжать поездку.
Однако таксист выбежал за пассажиркой и дважды ударил ее — киевлянин работает в службе такси уже пять лет.
Он объяснил свои действия тем, что пассажирка хлопнула дверью, что могло повредить арендованную машину. В то же время мужчина заявил, что сожалеет о своем поступке.
Сейчас водителю сообщено о подозрении по части первой статьи 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение. Продолжается досудебное расследование.
Вероятно, речь идет об украинской певице Тоне Матвиенко.
Напомним, что ранее артистка Тоня Матвиенко заявила, что она стала жертвой нападения таксиста службы Bolt в Киеве.
Позже полиция задержала мужчину, который 30 июня напал на заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко во время конфликта в такси.
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