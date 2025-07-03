Таксист побив Тоню Матвієнко — йому повідомили про підозру

Затримання фігуранта. Фото: Київська міська прокуратура

Київський таксист напав на свою пасажирку та завдав їй легких тілесних ушкоджень. Інцидент стався під час поїздки, коли між водієм та жінкою виник словесний конфлікт. Через це він отримав підозру від правоохоронців.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у четвер, 3 липня.

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Деталі справи

Пасажиркою виявилася заслужена артистка України, яка замовила таксі через популярний сервіс. Під час руху вона попросила водія зачинити вікно, але він відмовився через спеку в салоні. Через це жінка попросила зупинити автомобіль і вийшла з нього, оскільки більше не хотіла продовжувати поїздку.

Однак таксист вибіг за пасажиркою і двічі вдарив її — по обличчю та плечу. Особу нападника оперативно встановили: 63-річний киянин працює в службі таксі вже п’ять років.

Він пояснив свої дії тим, що пасажирка грюкнула дверима, що могло пошкодити орендовану машину. Водночас чоловік заявив, що шкодує про свій вчинок.

Зараз водієві повідомлено про підозру за частиною першою статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.

Ймовірно, йдеться про українську співачку Тоню Матвієнко.

Нагадаємо, що раніше артистка Тоня Матвієнко заявила, що вона стала жертвою нападу таксиста служби Bolt у Києві.

Пізніше поліція затримала чоловіка, який 30 червня напав на заслужену артистку України Тоню Матвієнко під час конфлікту у таксі.