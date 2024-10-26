Прогноз погоды в Киеве 27 октября

Днем в Киеве почти жара — синоптики дали прогноз на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 27 октября, будет теплой и сухой. Ветер ожидается южного направления, умеренной силы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и области 27 октября
По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южного направления, умеренной силы, 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 °С. В течение дня воздух прогреется до +11…+16 °С, создавая комфортные условия для прогулок на свежем воздухе в выходной день.
В Киеве ночью ожидается +5...+7 °С, а днем столбики термометра покажут +13...+15 °С.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в воскресенье воздух в Украине прогреется до +18 °C.
Также мы писали, что в Киеве погода будет способствовать дневным прогулкам в выходной день.
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