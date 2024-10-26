Прогноз погоди у Києві 27 жовтня

Люди прогулюються осіннім містом. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 27 жовтня, буде теплою та сухою. Вітер очікується південного напрямку, помірної сили.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Києві та області 27 жовтня

За прогнозами синоптиків, у неділю в Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південного напрямку, помірної сили 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +2 до +7°С. Протягом дня повітря прогріється до +11...+16°С, створюючи комфортні умови для прогулянок на свіжому повітрі у вихідний день.

У Києві вночі очікується +5...+7°С, а вдень стовпчики термометра покажуть +13...+15°С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що у неділю повітря в Україні прогріється до +18 °C.

Також ми писали, що у Києві погода сприятиме денним прогулянкам у вихідний день.