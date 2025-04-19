Взрывы в Киеве и области 19 апреля

Дым в результате взрывов. Фото: ГСЧС

Днем, 19 апреля, в Киеве и области объявили воздушную тревогу. В столице и Киевской области раздаются взрывы. Это происходит на фоне объявления Путиным Пасхального "перемирия".

Об этом сообщили в Киевской ОВА в Telegram.

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Скриншот сообщения КОВА/Telegram

Взрывы в Киеве и области на фоне Пасхального "перемирия" Путина — детали

В субботу днем, 19 апреля, в Киеве и области объявили воздушную тревогу из-за российских беспилотников. Это произошло на фоне заявлений Путина о так называемом "Пасхальном перемирии".

Жители Киевской области и столицы слышали мощные взрывы. Сообщалось, что по вражеским целям работают силы противовоздушной обороны.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — сообщили в Киевской областной военной администрации.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что воздушная тревога в Киевской области из-за ракетной опасности и российского БПЛА.

"Ракетная опасность, Киевская область. В небе также присутствует вражеский БПЛА", — написал Коваленко.

Скриншот сообщения руководителя ЦПД/Telegram

Напомним, что 19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил "Пасхальное перемирие". Он сказал, что якобы войска РФ останавливают все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В частности, 18 апреля, российские оккупанты снова атаковали Сумскую область. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.