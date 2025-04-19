Взрывы в Киеве и области 19 апреля

Пасхальное "перемирие" Путина — в Киеве и области взрывы
Днем, 19 апреля, в Киеве и области объявили воздушную тревогу. В столице и Киевской области раздаются взрывы. Это происходит на фоне объявления Путиным Пасхального "перемирия".
Об этом сообщили в Киевской ОВА в Telegram.
Взрывы в Киеве и области на фоне Пасхального "перемирия" Путина — детали
В субботу днем, 19 апреля, в Киеве и области объявили воздушную тревогу из-за российских беспилотников. Это произошло на фоне заявлений Путина о так называемом "Пасхальном перемирии".
Жители Киевской области и столицы слышали мощные взрывы. Сообщалось, что по вражеским целям работают силы противовоздушной обороны.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — сообщили в Киевской областной военной администрации.
В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что воздушная тревога в Киевской области из-за ракетной опасности и российского БПЛА.
"Ракетная опасность, Киевская область. В небе также присутствует вражеский БПЛА", — написал Коваленко.
Напомним, что 19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил "Пасхальное перемирие". Он сказал, что якобы войска РФ останавливают все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
В частности, 18 апреля, российские оккупанты снова атаковали Сумскую область. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.
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