В Киевской области Верховный суд восстановил в должности мэра Бородянки

Александр Сахарук. Фото: Моя Київщина

В Киевской области Александра Сахарука восстановили в должности городского головы Бородянки. Соответствующее решение принял Верховный суд.

Об этом Сахарук сообщил на своей странице в Facebook.

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"Дорогая община! В завершение рабочей недели получил решение Верховного Суда, которым поставлена окончательная точка в марафоне по "снятию Сахарука", тянувшегося с января 2022 года. У нас с вами нет времени обращать внимание на дальнейшие несуразные движения так называемой местной оппозиции. Они ничтожны. Вы меня выбирали, поэтому все вместе работаем дальше", — говорится в сообщении.

Также Сахарук опубликовал определение Верховного суда от 12 ноября 2024 года.

В тексте говорится об отказе в кассационной жалобе секретаря Бородянского поселкового совета Ерко Георгия Михайловича.

Решение Верховного суда. Фото: скриншот

Решение Верховного суда. Фото: скриншот

Решение Верховного суда. Фото: скриншот

Решение Верховного суда. Фото: скриншот

Решение Верховного суда. Фото: скриншот

Жалоба Ерко была направлена на решение Шестого апелляционного суда от 25 октября 2024 года, которым Сахарука был восстановлен в должности поселкового головы Бородянки.

Также судом было признано противоправными решение Бородянского поселкового совета об отстранении от должности главы Сахарука и передаче полномочий Ерку.

Ранее мы сообщали, что председатель Верховного Суда Станислав Кравченко заявил, что сейчас значительно выросли зарегистрированные факты самовольного ухода из части военными (СЗЧ), дезертирства и неисполнения приказов.

Напомним, Верховный суд поддержал позицию прокуратора и оставил в силе наказание киевлянину в виде 9 лет тюрьмы , совершившего ДТП с гибелью военного на блокпоста в Хмельницкой области.