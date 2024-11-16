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Верховний суд поновив на посаді мера Бородянки

16 листопада 2024 14:17
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Київщині Верховний суд поновив на посаді мера Бородянки
Олександр Сахарук. Фото: Моя Київщина
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

На Київщині Олександра Сахарука поновили на посаді міського голови Бородянки. Відповідне рішення прийняв Верховний суд.

Про це Сахарук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Пост Олександра Сахарука. Фото: скриншот

Сахарука поновили на посаді мера Бородянки

"Дорога громадо! На завершення робочого тижня отримав рішення Верховного Суду, яким поставлено остаточну крапку в марафоні по "зняттю Сахарука", що тягнувся з січня 2022 року. У нас із вами немає часу звертати увагу на подальші недолугі рухи так званої місцевої опозиції. Вони нікчемні.  Ви мене обирали, тож усі разом працюємо далі", — йдеться у повідомленні. 

Також Сахарук опублікував ухвалу Верховного суду від 12 листопада 2024 року.

У тексті йдеться про відмову в касаційній скарзі секретаря Бородянської селищної ради Єрка Георгія Михайловича.

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Рішення Верховного суду. Фото: скриншот
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Рішення Верховного суду. Фото: скриншот
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Рішення Верховного суду. Фото: скриншот
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Рішення Верховного суду. Фото: скриншот
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Рішення Верховного суду. Фото: скриншот

Скарга Єрка була направлена на рішення Шостого апеляційного суду від 25 жовтня 2024 року, яким Сахарука було поновлено на посаді селищного голови Бородянки.

Також судом було визнано протиправними рішення Бородянської селищної ради щодо відсторонення від посади голови Сахарука та передачу повноважень Єрку.

Раніше ми повідомляли, що голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив, що зараз значно зросли зареєстровані факти самовільного залишення частини військовими (СЗЧ), дезертирства і невиконання наказів.

Нагадаємо, Верховной суд підтримав позицію прокуратори та залишив у силі покарання киянину у вигляді 9 років ув'язнення, який вчинив ДТП із загибеллю військового на блокпосту в Хмельницькій області.

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