Погода в Киеве 3 мая — температура поднимется до +19

Весеннее тепло возвращается: погода в Киеве на завтра
В Киеве и Киевской области 23 мая ожидается весенняя и теплая погода. Температура воздуха днем достигнет +19 °С. Осадков в регионе не предвидится.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Киеве на 3 мая
По прогнозам синоптиков, на территории Киевской области и в Киеве завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в области ночью составит +3...+8 °C, днем воздух прогреется до +16...+21 °C. В столице в ночные часы ожидается +6...+8 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +17...+19 °C.
