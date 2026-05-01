Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Инфраструктура Святошинского района нуждается в 108 млн грн на ремонт

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 12:14
Последствия российских атак по Святошинскому району в 2025 году. Фото: Новини.LIVE

Подготовка Святошинского района Киева к холодам столкнулась с нехваткой средств: из необходимых 108 миллионов гривен город пока имеет возможность предоставить менее трети. Из-за изношенности жилого фонда и старых электрощитовых ситуация требует срочного комплексного подхода с участием энергетиков.

Об этом эксклюзивно в интервью Новини.LIVE рассказал глава Святошинской РГА Георгий Зантарая.

Киеву не хватает средств для проведения ремонтных работ в Святошинском районе к зиме

Для надлежащей подготовки инфраструктуры Святошинского района столицы к предстоящему отопительному сезону не хватает значительной суммы средств. Сейчас городской бюджет способен покрыть лишь незначительную часть от необходимых финансов.

По словам чиновника, главным вызовом для территории является критическая изношенность коммуникаций и устарелость жилых домов, что требует масштабных капиталовложений.

Чтобы оценить объемы необходимых работ, профильные специалисты вместе с представителями городской власти и энергетиками уже несколько раз инспектировали проблемные объекты района. Однако пока финансовый вопрос остается открытым, ведь выделенных денег крайне мало для полного закрытия потребностей.

"Смотрите, у нас очень старый жилой фонд и очень старые щитовые и эта комплексная работа должна быть не только в Святошинском районе, а по городу. Она уже проводится, уже проводятся совещания, уже три раза было совещание, уже представители ДТЭК и города были у нас в районе. Они осматривали те потребности, которые мы подавали, те проблемные вопросы. На сегодня у города есть возможность дать только 30 миллионов, наших потребностей гораздо больше было, это почти 108 миллионов, но я уверен, что до конца года город найдет возможность, чтобы в каждом районе, не только в Святошинском, сделать все для того, чтобы люди могли пройти следующий отопительный сезон гораздо лучше, чем этот", — детализировал ситуацию Георгий Зантарая.

Новини.LIVE ранее сообщал, что Святошинский район нередко является целью российских войск при массированных обстрелах. В декабре 2025 года под удар попали гражданские многоэтажки и объекты критической инфраструктуры.

Так недавно, в апреле, в Святошинском районе от прямого попадания был разрушен дом. Только на его восстановление нужно потратить примерно 20 млн гривен.

Особенно интенсивным атакам Святошинский район подвергся летом в 2025 году. Район неоднократно оказался под массивными обстрелами, было разрушено несколько жилых домов. Количество жертв достигло несколько десятков мирных жителей. Тогда же оказалось, что власти столицы были не готовы к оказанию помощи пострадавшим. Большую часть организационных работ взяли на себя волонтеры.

Киев ремонт финансирование Святошинский район Киева
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации