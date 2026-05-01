Инфраструктура Святошинского района нуждается в 108 млн грн на ремонт

Последствия российских атак по Святошинскому району в 2025 году. Фото: Новини.LIVE

Подготовка Святошинского района Киева к холодам столкнулась с нехваткой средств: из необходимых 108 миллионов гривен город пока имеет возможность предоставить менее трети. Из-за изношенности жилого фонда и старых электрощитовых ситуация требует срочного комплексного подхода с участием энергетиков.

Об этом эксклюзивно в интервью Новини.LIVE рассказал глава Святошинской РГА Георгий Зантарая.

Киеву не хватает средств для проведения ремонтных работ в Святошинском районе к зиме

Для надлежащей подготовки инфраструктуры Святошинского района столицы к предстоящему отопительному сезону не хватает значительной суммы средств. Сейчас городской бюджет способен покрыть лишь незначительную часть от необходимых финансов.

По словам чиновника, главным вызовом для территории является критическая изношенность коммуникаций и устарелость жилых домов, что требует масштабных капиталовложений.

Чтобы оценить объемы необходимых работ, профильные специалисты вместе с представителями городской власти и энергетиками уже несколько раз инспектировали проблемные объекты района. Однако пока финансовый вопрос остается открытым, ведь выделенных денег крайне мало для полного закрытия потребностей.

"Смотрите, у нас очень старый жилой фонд и очень старые щитовые и эта комплексная работа должна быть не только в Святошинском районе, а по городу. Она уже проводится, уже проводятся совещания, уже три раза было совещание, уже представители ДТЭК и города были у нас в районе. Они осматривали те потребности, которые мы подавали, те проблемные вопросы. На сегодня у города есть возможность дать только 30 миллионов, наших потребностей гораздо больше было, это почти 108 миллионов, но я уверен, что до конца года город найдет возможность, чтобы в каждом районе, не только в Святошинском, сделать все для того, чтобы люди могли пройти следующий отопительный сезон гораздо лучше, чем этот", — детализировал ситуацию Георгий Зантарая.

Новини.LIVE ранее сообщал, что Святошинский район нередко является целью российских войск при массированных обстрелах. В декабре 2025 года под удар попали гражданские многоэтажки и объекты критической инфраструктуры.

Так недавно, в апреле, в Святошинском районе от прямого попадания был разрушен дом. Только на его восстановление нужно потратить примерно 20 млн гривен.

Особенно интенсивным атакам Святошинский район подвергся летом в 2025 году. Район неоднократно оказался под массивными обстрелами, было разрушено несколько жилых домов. Количество жертв достигло несколько десятков мирных жителей. Тогда же оказалось, что власти столицы были не готовы к оказанию помощи пострадавшим. Большую часть организационных работ взяли на себя волонтеры.