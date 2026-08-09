Ветер и до +29 °C: прогноз погоды в Киеве на завтра

Летом люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В Киеве в понедельник, 10 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +27...+29 °C. Ветер будет северо-восточным, 5–10 м/с.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

Погода в Украине на 10 августа. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Киеве на 10 августа от Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, 10 августа в Киеве будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха в столице составит +14...+16 °C, а днем прогреется до +27...+29 °C.

В Киевской области ночью ожидается +11...+16 °C, днём температура повысится до +24...+29 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Какая будет погода в Киеве 10 августа по данным Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, в понедельник в столице ожидается ясная и солнечная погода. В течение всего дня осадков не прогнозируется, а небо будет преимущественно безоблачным.

Ночью температура воздуха составит около +16 °C, а днем — до +28 °C. Самая высокая температура будет в послеобеденные часы.

Ветер, по данным Meteoprog, восточный, слабый, со скоростью 2–3 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., а влажность воздуха — около 48%.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве 9 августа 2026 года у здания КГГА активисты устроили протест против вырубки деревьев на Теремках. Они требуют обнародовать документы, касающиеся работ, и объяснить изменение маршрута теплотрассы. По словам участников акции, утвержденный в 2023 году маршрут не проходил через зеленую зону, однако сейчас работы предусматривают вырубку деревьев в сквере.

Новини.LIVE также сообщали, что 8 августа в Броварах 13-летняя девочка получила поражение током на железнодорожном вокзале. Она пыталась залезть на неподвижный поезд, после чего её госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Её подруга также пострадала — она получила ожоги рук, но угрозы её жизни нет.