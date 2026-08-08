Бровары: 13-летняя девочка получила удар током на вокзале

Работники вокзала возле поезда. Фото: Укрзализныця/Facebook

На железнодорожном вокзале в Броварах 13-летняя девочка получила поражение электрическим током после того, как пыталась залезть на стоящий поезд. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а ее подруга также получила ожоги.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает Новини.LIVE.

Что произошло на вокзале в Броварах

По словам мэра, девочка пыталась залезть на стоящий поезд, в результате чего получила удар током.

Пострадавшую госпитализировали в Броварскую больницу. В настоящее время ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Во время инцидента пострадала также подруга девочки. Она получила ожоги рук, однако, по информации мэра, угрозы ее жизни нет.

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Обстоятельства происшествия выясняются.

Сообщение Игоря Сапожка. Скриншот: Telegram

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