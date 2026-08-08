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Главная Киев В Броварах 13-летнюю девочку ударило током на вокзале

В Броварах 13-летнюю девочку ударило током на вокзале

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 20:54
Бровары: 13-летняя девочка получила удар током на вокзале
Работники вокзала возле поезда. Фото: Укрзализныця/Facebook

На железнодорожном вокзале в Броварах 13-летняя девочка получила поражение электрическим током после того, как пыталась залезть на стоящий поезд. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а ее подруга также получила ожоги.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает Новини.LIVE.

Что произошло на вокзале в Броварах

По словам мэра, девочка пыталась залезть на стоящий поезд, в результате чего получила удар током.

Пострадавшую госпитализировали в Броварскую больницу. В настоящее время ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Во время инцидента пострадала также подруга девочки. Она получила ожоги рук, однако, по информации мэра, угрозы ее жизни нет.

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Сообщение Игоря Сапожка. Скриншот: Telegram

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Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 5 августа российские войска тремя баллистическими ракетами разрушили один из ключевых складов Rozetka в Броварах. Объект, открытый в 2017 году, имел площадь более 100 тысяч квадратных метров.

Ранее Новини.LIVE писали, что утром 1 августа российские оккупанты также нанесли удар по складу компании "Rozetka" в Броварах. На момент атаки там находились 270 сотрудников: один человек погиб, еще семеро получили ранения.

вокзалы Бровары железная дорога
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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