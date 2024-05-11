Взрыв гранаты в Броварах — полиция раскрыла детали инцидента
В центре Броваров в субботу, 11 мая, взорвалась граната. В результате взрыва были ранены два человека, один из них — полицейский.
Детали инцидента сообщила пресс-служба полиции Киевщины в Telegram.
Взрыв гранаты в Броварах 11 мая
Так, сегодня около 21:00 полиция Броваров получила вызов в отношении хулиганских действий неизвестным лицом.
"Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился удирать, полицейский начал его преследовать, тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя", — уточнили в Нацполиции.
В результате взрыва боеприпаса был ранен правоохранитель и сам правонарушитель. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее мы писали, что детонация гранаты в Броварах произошла на бульваре Независимости, в районе магазина "Червоний маркет".
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Кроме того, на днях в Бориславе во Львовской области взорвалась граната. В результате полученных травм погиб 24-летний мужчина.
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