Взрыв гранаты в Броварах — полиция раскрыла детали инцидента

Место инцидента. Фото: Нацполиция

В центре Броваров в субботу, 11 мая, взорвалась граната. В результате взрыва были ранены два человека, один из них — полицейский.

Детали инцидента сообщила пресс-служба полиции Киевщины в Telegram.

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Взрыв гранаты в Броварах 11 мая

Так, сегодня около 21:00 полиция Броваров получила вызов в отношении хулиганских действий неизвестным лицом.

"Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился удирать, полицейский начал его преследовать, тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя", — уточнили в Нацполиции.

В результате взрыва боеприпаса был ранен правоохранитель и сам правонарушитель. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Скриншот поста полиции Киевщины

Ранее мы писали, что детонация гранаты в Броварах произошла на бульваре Независимости, в районе магазина "Червоний маркет".

Внимание! Видео 18+ содержит чувствительные кадры.

Кроме того, на днях в Бориславе во Львовской области взорвалась граната. В результате полученных травм погиб 24-летний мужчина.