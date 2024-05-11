Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Взрыв гранаты в Броварах — полиция раскрыла детали инцидента arrow

Взрыв гранаты в Броварах — полиция раскрыла детали инцидента

11 мая 2024 22:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрыв гранаты в Броварах — полиция раскрыла детали инцидента
Место инцидента. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В центре Броваров в субботу, 11 мая, взорвалась граната. В результате взрыва были ранены два человека, один из них — полицейский.

Детали инцидента сообщила пресс-служба полиции Киевщины в Telegram.

Читайте также:

Взрыв гранаты в Броварах 11 мая

Так, сегодня около 21:00 полиция Броваров получила вызов в отношении хулиганских действий неизвестным лицом.

"Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился удирать, полицейский начал его преследовать, тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя", — уточнили в Нацполиции.

В результате взрыва боеприпаса был ранен правоохранитель и сам правонарушитель. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

null
Скриншот поста  полиции Киевщины

Ранее мы писали, что детонация гранаты в Броварах произошла на бульваре Независимости, в районе магазина "Червоний маркет".

Внимание! Видео 18+ содержит чувствительные кадры.

Кроме того, на днях в Бориславе во Львовской области взорвалась граната. В результате полученных травм погиб 24-летний мужчина.

взрыв
полиция
граната
Киевская область
боеприпасы
Бровары

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина