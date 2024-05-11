Вибух гранати у Броварах — поліція розкрила деталі інциденту

Місце інциденту. Фото: Нацполіція

У центрі Броварів у суботу, 11 травня, вибухнула граната. Внаслідок вибуху було поранено двох людей, один з них — поліцейський.

Деталі інциденту повідомила пресслужба поліції Київщини у Telegram.

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Вибух гранати у Броварах 11 травня

Так, сьогодні близько 21:00 поліція Броварів отримала виклик щодо хуліганських дій невідомою особою.

"Коли вони прибули за зазначеною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця", — уточнили в Нацполіції.

Внаслідок вибуху боєприпасу був поранений правоохоронець та сам правопорушник. Обом постраждалим наразі надається уся необхідна медична допомога.

Скриншот допису поліції Київщини

Раніше ми писали, що детонація гранати у Броварах відбулася на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет".

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Крім того, днями у Бориславі Львівської області вибухнула граната. Внаслідок отриманих травм загинув 24-річний чоловік.