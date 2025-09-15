Видео
Взрыв гранаты в квартире Киева — в полиции раскрыли детали

Дата публикации 15 сентября 2025 20:47
Взрыв гранаты в Киеве 15 сентября — в полиции раскрыли подробности
Правоохранители. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В полиции рассказали детали взрыва гранаты в квартире в Днепровском районе Киева. Правоохранители начали уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 15 сентября.

Взрыв гранаты в Киеве

В результате детонации боеприпаса погиб 38-летний владелец дома и его 46-летний друг. Кроме того, еще один 48-летний мужчина получил ранения. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

"Полиция продолжает работать на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства", — говорится в сообщении.

Полиция начала уголовное производство за умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай", а также незаконное обращение с боевыми припасами.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, информация о взрыве поступила в полицию около 15:30. На месте инцидента работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и другие службы.

Кроме того, 15 сентября в Одессе произошел подрыв гранаты в одной из квартир. В результате инцидента погиб 52-летний мужчина.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
