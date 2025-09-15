Вибух гранати в Києві 15 вересня — у поліції розкрили подробиці

Правоохоронці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У поліції розповіли деталі вибуху гранати в квартирі у Дніпровському районі Києва. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 15 вересня.

Реклама

Читайте також:

Вибух гранати в Києві

Внаслідок детонації боєприпасу загинув 38-річний власник оселі та його 46-річний друг. Крім того, ще один 48-річний чоловік отримав поранення. Наразі його стан оцінюють як стабільний.

"Поліція продовжує працювати на місці події та встановлює всі обставини", — йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за умисне вбивство з додатковою відміткою "нещасний випадок", а також незаконне поводження з бойовими припасами.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, інформація про вибух надійшла до поліції близько 15:30. На місці інциденту працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та інші служби.

Крім того, 15 вересня в Одесі стався підрив гранати в одній з квартир. Внаслідок інциденту загинув 52-річний чоловік.