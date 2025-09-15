Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Вибух гранати в квартирі Києва — у поліції розкрили деталі

Вибух гранати в квартирі Києва — у поліції розкрили деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 20:47
Вибух гранати в Києві 15 вересня — у поліції розкрили подробиці
Правоохоронці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У поліції розповіли деталі вибуху гранати в квартирі у Дніпровському районі Києва. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 15 вересня.

Реклама
Читайте також:

Вибух гранати в Києві

Внаслідок детонації боєприпасу загинув 38-річний власник оселі та його 46-річний друг. Крім того, ще один 48-річний чоловік отримав поранення. Наразі його стан оцінюють як стабільний.

"Поліція продовжує працювати на місці події та встановлює всі обставини", — йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за умисне вбивство з додатковою відміткою "нещасний випадок", а також незаконне поводження з бойовими припасами.

null
Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, інформація про вибух надійшла до поліції близько 15:30. На місці інциденту працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та інші служби.

Крім того, 15 вересня в Одесі стався підрив гранати в одній з квартир. Внаслідок інциденту загинув 52-річний чоловік.

Київ смерть вибух поліція граната
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації