Взрыв на рынке "Юность" — количество жертв увеличилось

Полиция на рынке "Юность". Фото: полиция Киева

В среду, 3 апреля, на территории рынка "Юность" в Деснянском районе Киева произошел взрыв. Второй пострадавший из-за взрыва в Деснянском районе скончался в больнице.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация 3 апреля.

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"Второй пострадавший в результате взрыва на рынке "Юность" умер в больнице. Всего из-за взрыва на рынке погибли два человека", — говорится в сообщении.

Полиция на рынке "Юность". Фото: Нацполиция

Взрывы в Деснянском и Днепровском районах прокомментировала также Киевская городская военная администрация, уточнив, что взрыв на рынке произошел в киоске. Причину взрыва устанавливают специалисты.

"В Днепровском районе мужчина травмировался в результате взрыва возле гаражей. Предварительно известно, что пострадавший нашел кусок медного провода, на конце которого был привязан предмет, похожий на капсюль от гильзы, который он начал подогревать зажигалкой. В результате взрыва осколками посекло живот. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, без угрозы для жизни", — добавляет КГВА.

Кроме того, в полиции Киева добавили, что взрыв в магазине произошел в результате подрыва гранаты.

Погибшими оказались двое мужчин, местные жители в возрасте 59 и 60 лет.

По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: за умышленное убийство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Полиция на рынке "Юность". Фото: полиция Киева

Напомним, в Харькове вчера, 2 апреля, прогремел мощный взрыв от попадания вражеского ударного беспилотника по многоэтажке.

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