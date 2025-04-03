Вибух на ринку "Юність" — кількість жертв збільшилася

Поліція на ринку "Юність". Фото: поліція Києва

У середу, 3 квітня, на території ринку "Юність" у Деснянському районі Києва стався вибух. Другий постраждалий через вибух у Деснянському районі помер у лікарні.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація 3 квітня.

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"Другий постраждалий внаслідок вибуху на ринку "Юність" помер у лікарні. Загалом через вибух на ринку загинули дві людини", — йдеться в повідомленні.

Поліція на ринку "Юність". Фото: Нацполіція

Вибухи в Деснянському та Дніпровському районах прокоментувала також Київська міська військова адміністрація, уточнивши, що вибух на ринку стався в кіоску. Причину вибуху встановлюють фахівці.

"У Дніпровському районі чоловік травмувався внаслідок вибуху біля гаражів. Попередньо відомо, що постраждалий знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був прив’язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи, який він почав підігрівати запальничкою. Внаслідок вибуху уламками посікло живіт. Постраждалому надається медична допомога, без загрози для життя", — додає КМВА.

Крім того, у поліції Києва додали, що вибух у магазині стався у наслідок підриву гранати.

Загиблими виявились двоє чоловіків, місцеві мешканці, віком 59 та 60 років.

За вказаним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали 2 кримінальні провадження: за умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Поліція на ринку "Юність". Фото: поліція Києва

Нагадаємо, у Харкові вчора, 2 квітня, пролунав потужний вибух від влучання ворожого ударного безпілотника по багатоповерхівці.

Також росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, вбивши чотирьох людей — Володимир Зеленський відреагував на атаку.