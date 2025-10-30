Видео
Україна
Видео

Взрыв посылки в Киеве — Укрпочта сообщила о еще одной находке

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 19:07
обновлено: 19:41
Взрыв на Укрпочте в Киеве 30 октября — нашли еще одну опасную посылку
Главный вход отделения Укрпочты. Фото: Новини.LIVE

В Укрпочте подтвердили информацию о взрыве на одном из сортировочных центров в Киеве в четверг, 30 октября. Более того, работники почты обнаружили еще одну взрывоопасную находку.

Об этом сообщает Укрпочта.

Взрывы на почте в Киеве 30 октября

"На одном из наших сортировочных центров в Киеве произошел взрыв во время процедур контроля над пересылкой запрещенных вещей. Благодаря принятым мерам удалось изъять еще одну посылку с опасным вложением", — отметили в Укрпочте.

Также там уточнили, что в результате инцидента пострадали пятеро работников. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Тем временем на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Пожалуйста, не подвергайте опасности и наших сотрудников, и ваших близких", — призывают в Укрпочте.

Взрыв посылки в Киеве — Укрпочта сообщила о еще одной находке - фото 1
Скриншот сообщения Укрпочты в Facebook

Напомним, что сообщение о взрыве в почтовом отделении в Соломенском районе Киева появилось около 17:00 30 октября.

Также мы сообщали, что недавно 24 октября произошел смертельный взрыв на вокзале в Овруче Житомирской области. Неизвестный мужчина во время проверки документов взорвал гранату.

Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
