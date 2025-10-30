Взрыв на Укрпочте в Киеве 30 октября — нашли еще одну опасную посылку

Взрыв посылки в Киеве — Укрпочта сообщила о еще одной находке
В Укрпочте подтвердили информацию о взрыве на одном из сортировочных центров в Киеве в четверг, 30 октября. Более того, работники почты обнаружили еще одну взрывоопасную находку.
Взрывы на почте в Киеве 30 октября
"На одном из наших сортировочных центров в Киеве произошел взрыв во время процедур контроля над пересылкой запрещенных вещей. Благодаря принятым мерам удалось изъять еще одну посылку с опасным вложением", — отметили в Укрпочте.
Также там уточнили, что в результате инцидента пострадали пятеро работников. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Тем временем на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"Пожалуйста, не подвергайте опасности и наших сотрудников, и ваших близких", — призывают в Укрпочте.
Напомним, что сообщение о взрыве в почтовом отделении в Соломенском районе Киева появилось около 17:00 30 октября.
Также мы сообщали, что недавно 24 октября произошел смертельный взрыв на вокзале в Овруче Житомирской области. Неизвестный мужчина во время проверки документов взорвал гранату.
