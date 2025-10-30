Відео
Головна Київ Вибух посилки в Києві — Укрпошта повідомила про ще одну знахідку

Вибух посилки в Києві — Укрпошта повідомила про ще одну знахідку

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 19:07
Оновлено: 19:41
Вибух на Укрпошті в Києві 30 жовтня — знайшли ще одну небезпечну посилку
Головний вхід відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

В Укрпошті підтвердили інформацію про вибух на одному з сортувальних центрів у Києві в четвер, 30 жовтня. Щобільше працівники пошти виявили ще одну вибухово небезпечну знахідку.  

Про це повідомляє Укрпошта.

Читайте також:

Вибухи на пошті в Києві 30 жовтня

"На одному з наших сортувальних центрів у Києві стався вибух під час процедур контролю над пересиланням заборонених речей. Завдяки вжитим заходам вдалося вилучити ще одну посилку з небезпечним вкладенням", — зазначили в Укрпошті.

Також там уточнили, що внаслідок інциденту постраждали п'ятеро працівників. Наразі їм надають медичну допомогу. Тим часом на місці події працює слідчо-оперативна група.

"Будь ласка, не наражайте на небезпеку і наших співробітників, і ваших близьких", — закликають в Укрпошті.

Вибух посилки в Києві — Укрпошта повідомила про ще одну знахідку - фото 1
Скриншот допису Укрпошти в Facebook

Нагадаємо, що повідомлення про вибух у поштовому відділенні в Солом'янському районі Києва з'явилося близько 17:00 30 жовтня.

Також ми повідомляли, що нещодавно 24 жовтня стався смертельний вибух на вокзалі в Овручі Житомирської області. Невідомий чоловік під час перевірки документів підірвав гранату.

Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
