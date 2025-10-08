Вибух у багатоповерхівці Києва 8 жовтня — є загиблий та постраждалий

Вибух у багатоповерхівці Києва — є загиблий та постраждалий
У середу, 8 жовтня, у Святошинському районі столиці стався вибух. Правоохоронці зафіксували загибель чоловіка.
Про це повідомляє Поліція Києва у Telegram.
Вибух у Києві
"Встановлено, що внаслідок вибуху загинув 41-річний чоловік та постраждав його 65-річний батько — власник оселі", — йдеться у повідомленні.
Як повідомили правоохоронці, вибух стався внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою.
За вказаним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального Кодексу — ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство та ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.
Наразі на місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та фахівці вибухотехнічної служби.
