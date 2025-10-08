Відео
Відео

Головна Київ Вибух у багатоповерхівці Києва — є загиблий та постраждалий

Вибух у багатоповерхівці Києва — є загиблий та постраждалий

Дата публікації: 8 жовтня 2025 22:37
Вибух у багатоповерхівці Києва 8 жовтня — є загиблий та постраждалий
Наслідки вибуху у багатоповерхівці Києва. Фото: Національна поліція Києва

У середу, 8 жовтня, у Святошинському районі столиці стався вибух. Правоохоронці зафіксували загибель чоловіка.

Про це повідомляє Поліція Києва у Telegram.

Читайте також:
Вибух у багатоповерхівці Києва — є загиблий та постраждалий - фото 1
Пост поліції Києва. Фото: скриншот

Вибух у Києві

"Встановлено, що внаслідок вибуху загинув 41-річний чоловік та постраждав його 65-річний батько — власник оселі", — йдеться у повідомленні. 

Як повідомили правоохоронці, вибух стався внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою. 

За вказаним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального Кодексу — ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство та ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. 

Наразі на місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та фахівці вибухотехнічної служби.

Вибух у багатоповерхівці Києва — є загиблий та постраждалий - фото 2
Наслідки вибуху у будинку Києва. Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, що увечері 7 жовтня на подвір’ї приватного будинку в Рені стався вибух. Власник почув гучний звук і викликав поліцію. 

Також ми писали, у Харкові судили чоловіка, який "замінував" метро.

Київ вибух поліція столиця загибель
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
