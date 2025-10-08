Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке — что известно
Главная Киев В Киеве произошел взрыв в многоэтажке — что известно

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 18:56
В Святошинском районе Киева произошел взрыв в многоэтажке — что известно
Многоэтажка, в которой произошел взрыв. Фото: кадр из видео

В Святошинском районе Киева 8 октября произошел взрыв в квартире. На месте чрезвычайного происшествия работают экстренные службы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Реклама
Читайте также:

В квартире многоэтажки в Киеве произошел взрыв

Вечером 8 октября в Святошинском районе столицы произошел взрыв в жилом доме. По предварительной информации, происшествие произошло около 18:30 в одной из квартир многоэтажки.

В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты столичного главка, взрывотехники и другие экстренные службы.

Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства взрыва, в частности его причины и происхождение взрывного устройства.

Напомним, в Киеве произошла авария на водопроводе, из-за чего пришлось перекрыть движение в нескольких районах столицы.

А также мы сообщали, что в столице мужчина бросил боевую гранату в салон автобуса — ему грозит заключение.

Киев взрыв погибшие квартира многоэтажка
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации