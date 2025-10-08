В Святошинском районе Киева произошел взрыв в многоэтажке — что известно

Многоэтажка, в которой произошел взрыв. Фото: кадр из видео

В Святошинском районе Киева 8 октября произошел взрыв в квартире. На месте чрезвычайного происшествия работают экстренные службы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В квартире многоэтажки в Киеве произошел взрыв

Вечером 8 октября в Святошинском районе столицы произошел взрыв в жилом доме. По предварительной информации, происшествие произошло около 18:30 в одной из квартир многоэтажки.

В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты столичного главка, взрывотехники и другие экстренные службы.

Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства взрыва, в частности его причины и происхождение взрывного устройства.

